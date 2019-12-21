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«Коронованного» в Псковской области «вора в законе» поймали в Таллине

 

В Таллине задержали «коронованного» в 2013 году в Псковской области 36-летнего «вора в законе» Виктора Жаринова по кличке «Цезарь». Его этапировали в Нижний Новгород, пишут нижегородские СМИ.

Сообщается также, что в операции по поимке Виктора Жаринова были задействованы сотрудники Интерпола и ФСБ России.

«Цезарь» был объявлен в розыск в ноябре. В отношении него Главное следственное управление РФ возбудило уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).  Мужчину подозревают в похищении людей.

Правоохранители установили, что «вором в законе» Виктор Жаринов стал в мае 2013 года, являясь одним из криминальных авторитетов Нижегородской области. С того момента по ноябрь текущего года он был организатором нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, похищения двух человек в Ульяновске.  

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