Видеотрансляция благотворительной акции «Елка желаний» в Пскове (ЗАВЕРШЕНА)

15:32, 23 декабря 2019, ПАИ

ПАИ ведет прямую видеотрансляцию из псковского ЗАГСа, где проходит всероссийская акция «Елка желаний».

Накануне Нового года организаторы проекта собрали желания воспитанников детских домов и интернатов Псковской области. Акция направлена на исполнение желаний, ребята просят развивающие книги, музыкальные инструменты, товары для хобби, детские игрушки, цифровую технику, спортивный инвентарь, одежду и наряды (костюмы). Детские мечты, оформленные в виде записок в новогодних шарах, украсят «елку желаний». Эти просьбы и будут выполнять участники акции - представители органов власти, предприниматели, благотворительные организации да и просто все желающие.

Акция проходит по всей России, в прошлом году в рамках проекта было исполнено более 450 заветных желаний.

Организаторы акции в регионе - Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». В Пскове акция проходит по инициативе губернатора Михаила Ведерникова, который уже исполнял мечты с «Елки желаний».