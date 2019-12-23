Использование маткапитала хотят расширить в Псковской области

14:18, 23 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области планируют расширить направления использования регионального материнского капитала. Соответствующий законопроект согласовали члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Согласно документу, материнский капитал предлагается разрешить использовать на приобретение лекарств и медицинский изделий, детской одежды и обуви, школьных принадлежностей и строительных материалов. При этом на эти цели ежегодно можно будет тратить 20 тысяч рулей, а средства будут зачисляться на специальные социальные карты.

Председатель профильного комитета Виктор Антонов сообщил, что юристы облсобрания подготовили поправку о переносе срока вступления в силу новой нормы с начала следующего года на март – это время отводится на детальную проработку организационных и технических вопросов, связанных с выпуском социальной карты.

О появлении в Псковской области социальной карты для многодетных семей впервые заявил глава региона Михаил Ведерников во время встречи с журналистами в рамках II Псковского медиафорума.