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Общество

В Детской деревне-SOS Псков составили план развития на ближайшее десятилетие

Заседание координационного совета в Детской деревне - SOS в Пскове. Фото: Михаил Синев.

План развития Детской деревни — SOS Псков составлен на период с 2020 по 2030 годы. Об этом 23 декабря сообщил руководитель Деревни Игорь Соловьев в ходе заседания координационного совета, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы замахнулись на период 10 лет и считаем, что это оправдано», - сказал он.

Игорь Соловьев добавил, что к 2030 году в России планируется увеличить количество регионов, в которых будут функционировать подобные Детские деревни, их будет 22. И количество благополучателей, по его словам, тоже возрастет — с 4,5 тысяч до 10 тысяч человек.

«Сейчас у нас 10 выпускников, в следующем году их будет 20», - добавил руководитель Псковской деревни-SOS.

Приоритетными в работе направлениями он назвал расширение возможностей молодежи, защита прав и интересов детей, развитие бренда в России, увеличение сбора средств.

Игорь Соловьев напомнил, что ровно 9 лет назад, 22 декабря в Детскую деревню в Пскове пришли первые дети- их было 22, и на тот момент это была шестая Деревня в России. А впервые такой проект реализовали в Австрии в 1946 году.

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