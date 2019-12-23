В Пскове завершены поиски 17-летнего Дмитрия Васильева

17:06, 23 декабря 2019, ПАИ

17-летнего жителя д. Ваулино Псковского района Дмитрия Васильева нашли. Мальчик жив и здоров, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

14 декабря подросток ушел из дома, взяв личные вещи и не проинформировав опекунов о планируемых делах. На протяжении нескольких дней о мальчике не было никакой информации, он не выходил на связь. Близкие забили тревогу и обратились к стражам правопорядка, к поискам присоединились следователи.

В ведомстве уточнили, что мероприятия завершены, ребенок найден. И выразили благодарность всем, кто оказал помочь в розыске молодого человека.