Михаил Ведерников поручил проверить безопасность в крупных торговых центрах и кинотеатрах

18:03, 23 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области поручил в преддверии новогодних праздников организовать и провести профилактические, проверочные мероприятия по обеспечению безопасности в крупных торговых центрах, кинотеатрах. Такое поручение глава региона дал 23 декабря на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников напомнил о проведенных на высоком уровне Международных Ганзейских дней в Пскове, дней Пушкинской поэзии и русской культуры и других мероприятиях, и поручил силовым ведомствам также профессионально провести новогодние и рождественские праздники.

Глава региона также отметил необходимость оперативно поставить на учет автомобили скорой помощи, которые на днях поступили в Псковскую область, чтобы в новогодние и рождественские праздники техника смогла заступить на дежурство.