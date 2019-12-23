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Общество

Михаил Ведерников поручил проверить безопасность в крупных торговых центрах и кинотеатрах

Губернатор Псковской области поручил в преддверии новогодних праздников организовать и провести профилактические, проверочные мероприятия по обеспечению безопасности в крупных торговых центрах, кинотеатрах. Такое поручение глава региона дал 23 декабря на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников напомнил о проведенных на высоком уровне Международных Ганзейских дней в Пскове, дней Пушкинской поэзии и русской культуры и других мероприятиях, и поручил силовым ведомствам также профессионально провести новогодние и рождественские праздники.

Глава региона также отметил необходимость оперативно поставить на учет автомобили скорой помощи, которые на днях поступили в Псковскую область, чтобы в новогодние и рождественские праздники техника смогла заступить на дежурство.

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