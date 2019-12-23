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Россельхознадзор не пропустил в Псковскую область коров и лошадей из Белоруссии

Сотрудники территориального Управления Россельхознадзора не пропустили из Белоруссии 9 животных через госграницу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе территориального подразделения ведомства.

На российско-белорусском участке границы в Невельском районе Псковской области было приостановлено движение трех автомобилей, которые следовали из Белоруссии в Невель и Смоленск. В автомобилях осуществляли перевозку трех голов крупного рогатого скота и 6 лошадей. Было выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных. В частности, скот перевозили без специальных документов, а также без средств идентификации.

Коровы и лошади находились в автомобилях, не предназначенных для транспортировки животных, без корма и питьевой воды.

Решением специалистов ведомства крупный рогатый скот и лошадей запрещено перевозить по таможенной территории Евразийского экономического союза. В связи с этим были оформлены акты о возврате животных.

Добавим, что с начала года на российско-белорусском участке в Псковской области зафиксировали 18 попыток ввоза крупного рогатого скота без документов. Общее количество животных составило 423 головы. Все они были отправлены обратно в республику Беларусь.

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