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Общество

«Народное признание - 2019»: Определены 5 номинаций с наибольшим количеством проголосовавших

Определены пять номинаций общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» с наибольшим количеством проголосовавших.

Так, в номинации «Наша марка» на данный момент проголосовало 2 тысячи 890 человек, в номинации «Призвание» – 2 тысячи 127 человек, в номинации «Талант» – 2 тысячи 1 человек, в номинации «Рекорд» – 1 тысяча 521 человек, а в номинации «Инициатива» – 1 тысяча 299 человек.

Далее номинации по количеству проголосовавших распределились следующим образом: «Лидер» (1 тысяча 274 человека), «Сервис» (1 тысяча 32 человека), «Событие» (1 тысяча 4 человека), «Защита» (989 человек), «Поступок» (984 человека), «Команда 2018» (885 человек) и «Открытие» (867 человек).

Первый тур голосования стартовал 12 декабря, он завершится 10 января 2020 года в 18:00. Второй тур, в который войдут по три лидера от каждой номинации, состоится 14-26 января. Церемония награждения запланирована на 30 января.

О том, как проголосовать за номинантов, можно узнать здесь>>>

Голосование проходит здесь>>>

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