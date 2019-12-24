Почётное звание «Заслуженный меценат Псковской области» будет присваиваться с 2020 года

11:49, 24 декабря 2019, ПАИ

С 2020 года наиболее активным участникам благотворительной деятельности будет присуждаться почётное звание «Заслуженный меценат Псковской области». Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 38-я сессии Псковского областного Собрания 24 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор подчеркнул, что искреннее и неравнодушное участие в жизни Псковской области, помощь людям заслуживает соответствующей оценки.

В частности, в качестве примера глава региона привел областную «Елку Желаний», благодаря которой для 51 ребёнка, лишённых родительской заботы и любви, случится своё новогоднее чудо и исполнение желаний.

Михаил Ведерников также напомнил о реализации программы «Подарок Новорожденному», ей также оказывают поддержку меценаты. По его словам, с начала года были предоставлены дополнительные меры поддержки для 4,5 тысяч семей на общую сумму почти 20 млн рублей.