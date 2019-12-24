0
12:01
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
11:59
За два года доходы бюджета Псковской области выросли более чем на 50%
19:35
Новые параметры областного бюджета обсудил Михаил Ведерников с фракцией «Единая Россия»
13:22
Почти на 2 млрд увеличится бюджет Псковской области на 2020 год
21:29
Предприниматели пожаловались на затянувшийся ремонт на улице Яна Фабрициуса в Пскове
16:37
Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в ОЭЗ «Моглино»
10:23
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
Еще новости
Экономика

За два года доходы бюджета Псковской области выросли более чем на 50%

За два года доходы бюджета Псковской области выросли более чем на 50%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 38-й сессии Псковского областного Собрания 24 декабря, где выступил с бюджетным посланием, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона заявил, что ожидается увеличение расходов на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 2,5 млрд рублей, 500 млн рублей – на проект «Жилье и городская среда».

Михаил Ведерников отметил, что увеличение доходов связано не только с национальными проектами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
24 декабря 2019
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
За два года доходы бюджета Псковской области выросли более чем на 50%
24 декабря 2019
За два года доходы бюджета Псковской области выросли более чем на 50%
Новые параметры областного бюджета обсудил Михаил Ведерников с фракцией «Единая Россия»
23 декабря 2019
Новые параметры областного бюджета обсудил Михаил Ведерников с фракцией «Единая Россия»
Почти на 2 млрд увеличится бюджет Псковской области на 2020 год
23 декабря 2019
Почти на 2 млрд увеличится бюджет Псковской области на 2020 год
Предприниматели пожаловались на затянувшийся ремонт на улице Яна Фабрициуса в Пскове
20 декабря 2019
Предприниматели пожаловались на затянувшийся ремонт на улице Яна Фабрициуса в Пскове 1
Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в ОЭЗ «Моглино»
19 декабря 2019
Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в ОЭЗ «Моглино»
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
18 декабря 2019
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
17 декабря 2019
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу

Идет загрузка...