За два года доходы бюджета Псковской области выросли более чем на 50%

11:59, 24 декабря 2019, ПАИ

За два года доходы бюджета Псковской области выросли более чем на 50%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 38-й сессии Псковского областного Собрания 24 декабря, где выступил с бюджетным посланием, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона заявил, что ожидается увеличение расходов на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 2,5 млрд рублей, 500 млн рублей – на проект «Жилье и городская среда».

Михаил Ведерников отметил, что увеличение доходов связано не только с национальными проектами.