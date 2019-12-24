В Псковской области расширили использование средств регионального маткапитала

13:46, 24 декабря 2019, ПАИ

Законопроект о расширении использования средств регионального материнского капитала одобрили депутаты Псковского областного Собрания в ходе 38-й сессии 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Теперь у родителей появится возможность на средства маткапитала покупать лекарства, медицинские изделия, одежду и обувь для детей, а также школьные принадлежности и строительные материалы, но на сумму, не превышающую 20 тысяч рублей в год с использованием социальной карты, срок действия которой составит 1 год.

В законопроекте указано, что распоряжаться деньгами на указанные цели можно в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.

О том, что в Псковской области для многодетных семей появится социальная карта, сообщил в декабре губернатор Михаил Ведерников.