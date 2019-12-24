0
15:27
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
14:52
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
13:55
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
13:45
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
12:05
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
12:04
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
12:01
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
Еще новости
Общество

В Псковской области расширили использование средств регионального маткапитала

Законопроект о расширении использования средств регионального материнского капитала одобрили депутаты Псковского областного Собрания в ходе 38-й сессии 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Теперь у родителей появится возможность на средства маткапитала покупать лекарства, медицинские изделия, одежду и обувь для детей, а также школьные принадлежности и строительные материалы, но на сумму, не превышающую 20 тысяч рублей в год с использованием социальной карты, срок действия которой составит 1 год.

В законопроекте указано, что распоряжаться деньгами на указанные цели можно в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.

О том, что в Псковской области для многодетных семей появится социальная карта, сообщил в декабре губернатор Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
24 декабря 2019
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
24 декабря 2019
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
24 декабря 2019
Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
24 декабря 2019
Фонд защиты прав обманутых дольщиков появится в Псковской области
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
24 декабря 2019
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
24 декабря 2019
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
24 декабря 2019
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
Михаил Ведерников: Нам удалось совершить «псковский рывок»
24 декабря 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось совершить «псковский рывок»

Идет загрузка...