Валентина Матвиенко выступила за отмену НДФЛ для малоимущих

14:10, 24 декабря 2019, ПАИ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась в поддержку сокращения налогов для лиц с низким заработком, сообщает «РБК». В частности, она одобрила идею отменить 13-процентный налог на доходы для граждан с невысокими зарплатами.

«Я сторонник того, чтобы налоги на доходы физических лиц отменить для граждан, получающих маленькую зарплату», - пояснила Валентина Матвиенко.

Она также добавила, что был принят закон, который повысил МРОТ. По словам спикера Совета Федерации, те, кто получает зарплату на уровне МРОТа, не должен платить налог на доходы физических лиц.

Стоит отметить, что после последнего повышения минимальный размер оплаты труда достиг 12-13 тысяч рублей.

Министр экономического развития Максим Орешкин оценивает снижение налога для малоимущих как «очень позитивную меру для экономики». Дмитрий Медведев назвал эту тему весьма чувствительной, добавив, что правительство ее прорабатывает.