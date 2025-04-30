Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась более чем на 10%

23:54, 29 апреля 2025, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 21 по 27 апреля по сравнению с предыдущей неделей снизилась более чем на 10 % (3 992 против 3 549 случаев), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших в области за неделю составила 61,5 %. В Пскове зарегистрировали 1 395 случаев ОРВИ, или 39,3 % от общего количества в регионе.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Зарегистрировано 43 случая гриппа. Лабораторно подтверждены грипп A и грипп B, уточнили в пресс-службе.