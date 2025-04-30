Заболеваемость гриппом выросла в Псковской области
Заболеваемость гриппом выросла в Псковской области: с 21 по 27 апреля зарегистрировали 43 случая, тогда как неделей ранее – 41, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По результатам лабораторных исследований у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп A и грипп B, уточнили в пресс-службе.
Отметим, что с 21 по 27 апреля в Псковской области зафиксировали 3 549 случаев заболевания ОРВИ.
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