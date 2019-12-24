Транзит 20 тонн капусты и яблок из Белоруссии запретили в Псковской области

15:57, 24 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области запретили ввоз 20 тонн капусты и яблок из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Нарушения выявлены при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в ФКП «Долосцы». 18 тонн белокочанной капусты и 2 тонны яблок везли в двух автомобилях в Москву и Свердловскую область. В ходе проверки инспекторы выяснили, что в фитосанитарном сертификате, предъявленном на капусту, указана фирма-получатель ООО «Каравелла», зарегистрированная в Москве, которая по данным ЕГРЮЛ была ликвидирована в 2013 году. Кроме того, указанный в фитосанитарном сертификате на яблоки государственный регистрационный номер прицепа не соответствовал фактическому. Таким образом, в сопроводительных документах на подкарантинную продукцию была заявлена некорректная информация, в связи с чем фитосанитарные сертификаты признали недействительными.

Ввоз овощей и фруктов на территорию Российской Федерации запрещен. По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.