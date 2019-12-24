В Псковской области врачи бесплатно получат земельные участки

15:29, 24 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области врачам и медикам среднего звена начнут предоставлять земельные участи для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в безвозмездное пользование. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального парламента на 38-й сессии 24 декабря, передает корресподент Псковского агентства информации.

Участки для указанных целей, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, будут предоставляться на срок не более 6 лет.

Кроме того, в законе указаны районы, где земли могут передаваться в безвозмездное пользование, а также перечни специальностей, работа по которым дает гражданам право на получение таких земельных участков. Так, предполагается передача участков врачам 38 специальностей и специалистам среднего звена по 13 направлениям.

Закон «о псковском гектаре», разработанный в целях закрепления медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Псковской области, инициировал губернатор региона Михаил Ведерников.