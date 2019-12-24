Более 20 домов планируется подключить к газоснабжению в Кунье в 2020 году

17:20, 24 декабря 2019, ПАИ

22 малоквартирных дома планируется подключить к газоснабжению в поселке Кунье в 2020 году, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала «Россия 1» 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос о газоснабжении в Кунье в ходе телефонного общения задал пенсионер Владимир Орлов. Губернатор подчеркнул, что тема газификации в регионе находится на особом контроле.

Глава пояснил, что на очереди газификация Дедовичей и Новосокольников. В Гдове, по словам Михаила Ведерникова, вопрос с подключением домов к газоснабжению сложнее, но программа газификации пересматривается.

Губернатор отмечал, что в 2020 году в Псковской области актуализируют программу газификации исходя из десяти приоритетных точек развития региона.

Глава Куньинского района Олег Лебедев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации прокомментировал проблему газификации в Кунье.

«В 2014 году было завершено строительство газопровода среднего и низкого давления в поселке Кунья, — отметил Олег Лебедев. — В текущем году было завершено строительство межпоселкового газопровода от Великих Лук до Куньи. Технического присоединения не произошло, потому что в Кунье отсутствуют потребители — это раз, а во вторых — поскольку с 2014 года сеть находилась без эксплуатации, теперь требуется порядка 1,5 млн для проведения испытания, опрессовки газопровода по Кунье». По его словам, примерно такая же сумма требуется и на технологическое присоединение.

Олег Лебедев уточнил, что в первую очередь целесообразно подключить к газопроводу многоквартирные дома, жильцы которых используют сжиженный газ в емкостях. «На подсоединение этих домов, полное подключение, нужно порядка 10 млн рублей», — пояснил он.

Кроме этого, глава муниципалитета отметил, что в персперктиве для хорошей потребительской нагрузки необходим перевод котельных в Кунье и деревне Ущицы Куньинского района на газ.

Вопрос газификации в Кунье стоит в приоритете, подчеркнул Олег Лебедев.