Елена Полонская и Александр Братчиков исполнят желания детей-сирот

10:33, 25 декабря 2019, ПАИ

Глава города Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков выполнят заветные желания детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Накануне в псковском ЗАГСе проводили акцию «Елка желаний». В рамках мероприятия участники тянули с елки шары с желаниями ребят. Главе Пскова Елене Полонской предстоит исполнить желание 16-летнего Ильи Михайлова, который мечтает о скоростном велосипеде. Главе администрации Александру Братчикову достался шар с желанием 14-летней Анастасии Гриченко, которая хочет побывать на море.

Псковские благотворители сняли с елки несколько десятков шаров с детскими пожеланиями. Многие из них уже планируют выполнить в уходящем году.

«Я уже точно знаю, что в следующем году мы обязательно сделаем большую елку, на которой будет еще больше желаний от детей» - отметил в рамках акции губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фоторепортаж с места проведения мероприятия можно посмотреть здесь >>>.