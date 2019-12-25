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Общество

Елена Полонская и Александр Братчиков исполнят желания детей-сирот

Глава города Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков выполнят заветные желания детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Накануне в псковском ЗАГСе проводили акцию «Елка желаний». В рамках мероприятия участники тянули с елки шары с желаниями ребят. Главе Пскова Елене Полонской предстоит исполнить желание 16-летнего Ильи Михайлова, который мечтает о скоростном велосипеде. Главе администрации Александру Братчикову достался шар с желанием 14-летней Анастасии Гриченко, которая хочет побывать на море.

Псковские благотворители сняли с елки несколько десятков шаров с детскими пожеланиями. Многие из них уже планируют выполнить в уходящем году.

«Я уже точно знаю, что в следующем году мы обязательно сделаем большую елку, на которой будет еще больше желаний от детей» - отметил в рамках акции губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фоторепортаж с места проведения мероприятия можно посмотреть здесь >>>. 

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