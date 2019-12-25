Посвященный воинам-разведчикам мурал нарисуют в Пскове

11:40, 25 декабря 2019, ПАИ

В Пскове на фасаде жилого здания нарисуют мурал, посвященный псковским разведчикам 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, которые погибли в Чечне 21 февраля 2000 года. Об этом сообщила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская на заседании в региональной администрации 25 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Плявинской, на данный момент предложены два фасада зданий. При этом она отметила, что здания расположены на улице Генерала Маргелова, где не так давно был создан мурал в честь бойцов 6-роты.

В ходе заседания также были обсуждены организационные вопросы по подготовке к проведению памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига воинов-разведчиков. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что памятные мероприятия должны пройти на соответствующем организационном уровне.

Председатель комитета по социальной защите региона Ольга Евстигнеева сообщила, что в Псковской области проживает 21 семья воинов-разведчиков. Она подчеркнула, что для семей предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Михаил Ведерников также поручил Ольге Евстигнеевой предусмотреть адресную помощь. В начале года из резервного фонда будут выделены соответствующие средства, добавил губернатор.

Кроме того, на заседании председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин доложил, что завершились работы по укладке асфальтобетонного покрытия у памятника на территории части. По его словам, осталось сделать только освещение, работы выполнят до конца января.

Глава Псковского района Наталья Федорова напомнила, что на территории района похоронены четыре героя-разведчика. Она отметила, что власти района провели встречу с родственниками бойцов. По её словам, две семьи просят оказать помощь в ремонте жилых помещений, а одна из матерей просит путевку в санаторий. Михаил Ведерников поручил главе Псковского района отрабатывать все обращения граждан вместе с региональным комитетом соцзащиты. Он также попросил обратить внимание на места захоронений и благоустроить их, если это необходимо.

Руководитель регионально комитет по культуре Жанна Малышева рассказала о проводимых и запланированных мероприятиях. Так, например, в псковской областной библиотеке организована виртуальная выставка, посвященная героям-разведчикам. Она также отметила, что обсуждалось создание клуба памяти воинов-разведчиков. Жанна Малышева сообщила, что в памятные дни в регионе пройдут студенческие конференции и концертные программы, патриотические акции, гала-концерт, а также планируется сделать патриотическую выставку.

Бойцы спецназа приняли бой с крупным отрядом боевиков 21 февраля 2000 года в районе поселка Харсеной. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группе удалось продержаться до подхода подкрепления. В этот день погибли 33 человека, 25 из них — разведчики псковской бригады спецназа.