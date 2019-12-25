Пять псковских улиц назовут в честь героев-разведчиков

17:23, 25 декабря 2019, ПАИ

В Пскове пять улиц назовут в честь героев-разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, которые погибли в Чечне 21 февраля 2000 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании организационного комитета, посвященного подготовке к 20-летию подвига воинов-разведчиков 2-й бригады спецназназа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Улицы будут названы в честь героев России: кавалера ордена «Мужества», сержанта Виктора Черненького, прапорщика Сергея Шанцева, старшего лейтенанта Сергея Самойлова, капитана Александра Калинина и капитана Михаила Боченкова.

Кроме того, к празднованию годовщины будет снят фильм «Псковская бригада» о подвиге разведчиков, а на фасаде жилого здания в Пскове нарисуют памятный мурал.

21 февраля 2000 года возле поселка Харсеной бойцы спецназа приняли бой с крупным отрядом боевиков. В тот день погибли 33 человека, 25 из них — разведчики псковской бригады спецназа.