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Проклятие цепочки с кулоном: В Пскове преступник вернулся за драгоценностью после выхода на свободу

Жители псковской многоэтажки на улице Владимирской до сих пор не могут избавиться от запаха гари в своих квартирах. И это несмотря на то, что пожар произошел еще 19 декабря. Тогда на третьем этаже погибла женщина.

Елизавета Владимировна [имена действующих лиц изменены — ПАИ] была уже на пенсии. С мужем Михаилом Львовичем они переехали в Псков из Мурманска несколько лет назад. Здесь купили трехкомнатную квартиру, обзавелись дачей в Гдовском районе.

В 2017 году случилась неприятность — в их жилище забрался неизвестный мужчина и похитил деньги и золотую цепочку с кулоном. Мужчину этого вскоре нашли и задержали. Он даже получил реальный срок и отправился в места, как говорят, не столь отдаленные. Однако неприятный осадок остался — посторонний человек в твоем доме своими руками что-то брал, рылся в вещах в поисках ценностей.

В злополучный декабрьский вечер Михаил Львович остался на даче. Елизавета Владимировна ночевала одна. Сквозь сон ей почудились какие-то звуки. Будто кто-то вошел в квартиру. Женщина проснулась. Перед нею стоял он — тот самый человек из 2017 года. Кажется, он ничуть не изменился. Но почему здесь? Как? Ведь был суд, прозвучал приговор. Неужели уже вышел на свободу? Один за другим рождались вопросы. Задать их Елизавета Владимировна не успела. Мужчина набросился на хозяйку квартиры, связал ее и заткнул рот.

Как позднее установит следствие, Вадим в этой квартире оказался в четвертый раз. Впервые в 2017 году, когда была совершена кража. Второй визит был нанесен позднее. Он сам рассказал это следователям после задержания. Правда, тогда хозяева по какой-то причине не стали обращаться в полицию. А в эту злополучную ночь Вадим пришел в третий и в четвертый раз. Забирался через окно балкона из подъезда. Вначале прошелся по комнатам, не сразу заметив спящую хозяйку. Взял деньги, на цыпочках вышел в прихожую и удалился. Сразу же потратил добычу на выпивку и решил вернуться — дверь же в квартиру он не стал закрывать после ухода. Так что по-хозяйски вошел и сразу ринулся в спальню. Задача была проста - заставить женщину выдать все ценные вещи. Особо он ждал ту самую цепочку с кулоном, которая уже была в его руках два года назад, и которую изъяли полицейские после задержания.

Но Елизавета Владимировна оказалась не из пугливых. Вырывалась, ей даже удалось освободиться в какой-то момент, и она стала звать на помощь. Тогда Вадим повалил ее на кровать и скрутил. «В пылу этой схватки, - как позднее рассказали Псковскому агентству информации в СУ СК России по Псковской области, - женщине были нанесены травмы, в числе других - сломана подъязычная кость».

В предрассветный час соседи почувствовали запах дыма. Горела квартира Елизаветы Владимировны и Михаила Львовича. Вызвали пожарных. Они и обнаружили тело женщины в одной из комнат. К сожалению, хозяйка квартиры была мертва.

«В 2017 году подозреваемый в совершении преступления был осужден к лишению свободы. В материалах тогда проходил, в том числе, поджог. Мужчина выразил протест против прекращения с ним трудовых отношений и поджёг имущество работодателя», - рассказали в СУ СК России по региону.

В сентябре 2019 года Вадим вышел на свободу.

Как отметили в следственном управлении, он был в числе первых подозреваемых, их стали отрабатывать после визита стражей правопорядка в сгоревшую квартиру.

«Мужчину задержали тем же вечером в ходе отработки ранее судимых лиц. Скрыться он не пытался. Находился дома, там же были найдены похищенные в эту ночь вещи», - сообщили в ведомстве.

Уже через полчаса он рассказывал сыщикам детали встречи с хозяйкой квартиры и ее финала — устроенного им пожара.

«В ходе следственных действий у него нашли крупную сумму денег. Сейчас мужчина проверяется на причастность к совершению других преступлений», - добавили в СУ СК России по Псковской области.

Пскович помещен в следственный изолятор.

Шурочка Муромцева
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