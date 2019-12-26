Платежные системы подготовили для россиян новогодние акции

10:19, 26 декабря 2019, ПАИ

Платежные системы сконцентрировались на новогодних акциях и скидках в сферах путешествий, гастрономии и развлечений, пишет газета «Известия».

По словам экспертов, в январе достигает своего пика сфера отдыха и досуга, а в последние годы не только банки, но и платежные системы активно участвуют в развитии программ лояльности растущего конкурента — системы «Мир», которая занимает уже около 18% рынка.

В настоящее время MasterCard ввела кешбэк на покупки за рубежом. В свою очередь, «Мир» будет давать скидку в 20% на покупку билета на «Главный каток страны» на ВДНХ, павильоны и музеи на территории парка. Также скидка от «Мира» будет на покупки в детских магазинах и бронирование отелей в некоторых курортах страны. Visa предоставит льготный поход в «Цирк Чудес» и танцующие фонтаны «Аквамарин».

По мнению экспертов, в новогодние праздники люди готовы больше тратить на развлечения, а платежные системы и их партнеры делают все для того, чтобы население охотнее расставалось с деньгами.