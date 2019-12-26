Автозапчасти украли двое островичей из дома в Палкинском районе

10:39, 26 декабря 2019, ПАИ

В Палкинском районе в деревне Оленино безработные жители Острова 25 и 24 лет проникли в дачный дом и украли оттуда автомобильные запчасти от иномарок, три литых диска, три насоса и другое имущество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

49-летний владелец похищенного имущества обратился за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка задержали подозреваемых в краже. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ещё одна кража произошла в Печорах в квартире на улице Свободы. Здесь 32-летний не работающий местный житель украл у пенсионера карту, с которой впоследствии снял более 6 тысяч 600 рублей. Подозреваемый в краже задержан, он дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.