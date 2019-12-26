ФОТОФАКТ: Масштабной вырубкой деревьев у Мирожского монастыря возмущены псковичи
В Пскове между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной спилили деревья, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Не одно, не два, а сразу все. Многие жители города возмущены масштабным сносом зеленых насаждений.
Между тем, территорию между обителью и Красноармейской набережной благоустроят в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония». На работы, которые планируется завершить в октябре 2020 года, направят около 18 млн рублей.