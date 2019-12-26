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Общество

ФОТОФАКТ: Масштабной вырубкой деревьев у Мирожского монастыря возмущены псковичи

Фото ПАИ

В Пскове между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной спилили деревья, передает корреспондент Псковского агентства информации.

  • Между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной в Пскове спилили деревья
    Фото: ПАИ
  • Между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной в Пскове спилили деревья
    Фото: ПАИ
  • Между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной в Пскове спилили деревья
    Фото: ПАИ
  • Между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной в Пскове спилили деревья
    Фото: ПАИ
  • Между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной в Пскове спилили деревья
    Фото: ПАИ

Не одно, не два, а сразу все. Многие жители города возмущены масштабным сносом зеленых насаждений.

Между тем, территорию между обителью и Красноармейской набережной благоустроят в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония». На работы, которые планируется завершить в октябре 2020 года, направят около 18 млн рублей.

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