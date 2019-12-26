На переобучение женщин в рамках нацпроекта «Демография» ежегодно будут выделять 2 млрд рублей

14:08, 26 декабря 2019, ПАИ

Ежегодно на программу повышения квалификации и переобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках нацпроекта «Демография» будет выделяться 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин в интервью телеканалу Россия-24 26 декабря.

По словам министра, с 2020 года такие средства будут выделяться субъектам из федерального бюджета на протяжении действия нацпроекта. Направление программы смогут выбрать сами женщины. «Мы исходим из того, что во время отпуска по уходу за ребенком женщина теряет квалификацию - просто жизнь идет вперед, а навыки надо восстановить. Либо это просто восстановление прошлых навыков в связи с тем, что изменились условия работы. Либо это связано с тем, что женщина хочет поменять профессию и место работы», - пояснил Максим Топилин.

Нацпроект «Демография» рассчитан на 2019-2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Содействие занятости женщин», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Укрепление общественного здоровья», «Старшее поколение», «Спорт - норма жизни». Общий бюджет нацпроекта равен 3,1 трлн рублей. Его курирует вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель проекта - Максим Топилин.

В Псковской области также будет организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в декретном отпуске, и тех, кто имеет детей дошкольного возраста и не состоит в трудовых отношениях. На эти цели потратят 8 млн 947,4 тысяч рублей.