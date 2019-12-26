В 2020 году стационарные велопрокаты в Финском парке Пскова не появятся

15:24, 26 декабря 2019, ПАИ

В 2020 году специальные павильоны для аренды велосипедов и других транспортных средств для поездок по парковой территории в Финском парке не появятся. Об этом в эфире ПАИ-live заявил заместитель главы Пскова Павел Волков 26 декабря.

Он подчеркнул, что в 2019 году такие объекты были. Но они попали в зону охраняемых ландшафтов, и теперь вводится запрет на возведение любых стационарных объектов.

«Можно организовать велопрокат, но используя существующие там объект», - уточнил Павел Волков и в качестве примера назвал Гельдтову баню, пустующее пока здание гостиницы.

Другой вариант выхода из сложившейся ситуации — складировать транспортные средства на другой территории.

Осенью 2019 года владелец велопроката в Финском парке обратился к главе региона Михаилу Ведерникову с просьбой помочь разрешить проблему — прежде он получил разрешение на организацию бизнеса, но впоследствии его уведомили о необходимости убрать павильон из парка.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков предполагает, что выходом может служить изменение статуса участка. Но это длительный процесс.