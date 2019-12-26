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Общество

Владимир Воробьев: В первую очередь депутаты должны думать о людях

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев положительно оценил инициативу главы города Елены Полонской о направлении экономии гордумы на социальные нужды. Эту инициативу депутаты поддержали на 33-й сессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По мнению Владимира Воробьева, сегодня актуально и справедливо экономить средства, относиться к их расходованию с умом, и если есть возможность, направлять их туда, где они нужнее – в образовательные учреждения, на дворовые территории и дороги. «Или поощрять многодетные семьи, как предложила глава Пскова», - заметил Владимир Воробьев и напомнил, что депутатский корпус это решение поддержал. «В первую очередь мы должны думать о людях», - подчеркнул замглавы Пскова.

В ходе 33-й сессии Псковской гордумы депутаты единогласно поддержали предложение Елены Полонской направить сэкономленные средства на поддержку многодетных семей. Экономия возникла в связи с отказом от ремонта здания и внутренних помещений гордумы, традиционного предновогоднего приема главы города и в ходе ряда конкурсных процедур.

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