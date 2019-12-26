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Могилу рэпера Децла подожгли в Москве

В Москве на Пятницком кладбище неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилл Толмацкий), сообщает РИА Новости со ссылкой на мать артиста Ирину Толмацкую.

По её словам, злоумышленники сожгли на могиле крест и ограду. Мать рэпера обратилась за разъяснениями в администрацию кладбища. Там предположили, что поджечь могилу могли поклонники рэпера. Как оказалось, они каждый день приходят на могилу погибшего кумира и ставят там свечки. Пожар мог произойти и случайно из-за зажженной свечки.

Рэпер Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет. Ему стало плохо после концерта в Ижевске. Официальной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Артиста похоронили на Пятницком кладбище в Москве.

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