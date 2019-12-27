Автомобиль подожгли в деревне Верхолино Псковского района

09:12, 27 декабря 2019, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2104 сгорел в деревне Верхолино Псковского района 26 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Инцидент произошел в 21:22 на улице Заречной, транспортное средство сгорело полностью. По предварительной информации, причина возгорания – поджог.

В тот же день в 10:35 в деревне Хотовань Дновского района огонь повредил жилой дом. Сгорела кровля, выгорели веранда и коридор. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на чердаке.

27 декабря в 2:46 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании сараев на улице Карла Маркса в Гдове. Выгорели 4 сарая, частично огонь повредил еще 4 сарая. Также огонь уничтожил 5 кубометров дров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.