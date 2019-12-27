Псковича выселили из квартиры из-за конфликтов с соседями

09:29, 27 декабря 2019, ПАИ

С жителем Пскова расторгли договор социального найма из-за конфликтов с соседями. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова, мужчину выселили из квартиры без права предоставления другого жилья.

Кроме того, бесхозяйственное обращение псковича с жилым помещением влекло разрушение квартиры. При этом он не устранял выявленные наймодателем нарушения в установленный срок.

Псковский городской суд удовлетворил иск управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова о расторжении договора социального найма с недобросовестным жильцом.