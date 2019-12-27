Новогодние ярмарки откроются в Пскове 27 декабря

10:41, 27 декабря 2019, ПАИ

Три новогодние ярмарки откроются 27 декабря в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Торговые ряды будут размещены на улице Пушкина от аптеки №2 до улицы Ленина, а также в Детском и Финском парках. Ярмарки будут работать с 27 декабря по 12 января с 12:00 до 22:00.

На площадке жители и гости города смогут приобрести елочные украшения, сувениры ручной работы, свежие продукты местных товаропроизводителей — овощи, фрукты, мясные изделия и молочные продукты.

С пятницы до 17:00 31 декабря ограничено движение транспорта по улице Пушкина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ленина. В качестве объезда определена улица Некрасова.