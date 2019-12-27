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Общество

Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи

Даниил Григорьев. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту 12-летнего подростка из поселка Кунья Даниила Григорьева в рамках благотворительной акции «Елка желаний», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Оставшийся без попечения родителей ребенок попросил на Новый год радиоуправляемую машину. Его пожелание отразили на символическом шаре, который и сняла Вера Емельянова на благотворительной акции с елки.

Вера Емельянова посетила магазин вместе с Даниилом Григорьевым, он лично выбрал себе игрушку. Приемная мама ребенка Татьяна Захарова сообщила, что он в полном востороге. «Кого бы он не встречал, обязательно рассказывает о том, какое новогоднее чудо с ним произошло. С машиной играет целыми часами», — рассказала.

Первая благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Пскове 23 декабря. Фоторепортаж с мероприятия здесь >>>

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