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Замыкание электропроводки стало причиной эвакуации жильцов многоэтажки в Пскове

В Пскове прошла эвакуация в многоквартирном доме на улице Шестока. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 27 декабря в 16:01 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном здании.

Прибывшие на место происшествия пожарные из-за задымления подъезда вынуждены были организовать эвакуацию жильцов. Из здания вывели 10 человек.

По результатам осмотра дома установили, что на четвертом этаже сгорела изоляция проводов в электрощитовой. Причиной стало короткое замыкание проводки.

Пострадавших нет.

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