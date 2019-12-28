Велосипед от главы Пскова получил воспитанник Центра помощи детям

19:21, 28 декабря 2019, ПАИ

Глава Пскова Елена полонская выполнила заветную мечту 16-летнего Ильи Михайлова. Парень стал участником акции «Елка желаний» и попросил у Деда Мороза скоростной велосипед.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Елена Полонская приобрела загаданный ребенком велосипед и привезла его в Центр помощи детям, оставшимя без попечения родителей.

«Мечты сбываются, и ты это видишь. Не бойся мечтать! Ставь перед собой самые трудные цели. Я уверена, ты их достигнешь», – сказала она.

В центре Илья живет с 8-летним братом Максимом. Ему Глава города тоже привезла подарок — игрушечный автомобиль. Были у Елены Полонской подарки и доя других воспитанников Центра — сладости.

Ранее в ПАИ-live глава города рассказала, что выбирала велосипед вместе со своим сыном, именно такой, который купила бы своему ребенку.

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится в Псковской области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. В ней принимают участие предприниматели, руководители крупных компаний региона, представители органов исполнительной и законодательной власти. В декабре 2019 года с ели были сняты все открытки с пожеланиями детей, а это несколько десятков желаний.