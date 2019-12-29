В Псковской области «депутат» незаконно проник на территорию карантина

12:28, 29 декабря 2019, ПАИ

Экс-депутат А. В. Емельянов задержан при попытке нарушить условия карантина, введенного из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе. Как стало известно Псковскому агентству информации, парламентарий воспользовался депутатским удостоверением и провел в карантинную зону съемочную группу.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина рассказала, что депутат и три человека с камерой задержаны при выходе из эпизоотического очага. Их предупредили, что они нарушили правила, и туда никому нельзя заходить.

Группа представилась общественной организацией по экологической защите. Нарушители карантина заявили, что их визит на данную территорию согласован. «Но кроме меня там никто ничего не может согласовать», - заявила Вера Баданина.

Она уточнила, что неизвестные приезжали на автомобиле «Нива Шевроле». При себе у них была профессиональная видеокамера. Эксперт предполагает, что они действовали по договоренности с руководителями хозяйства. Последних сейчас опрашивает полиция.

Указ о введении карантина в ряде населенных пунктов Пушкиногорского района подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 19 декабря. Поводом стала зафиксированная вспышка оспы среди овец и коз в крестьянском фермерском хозяйстве муниципалитета.

Ограничительные мероприятия предусматривают запрет на посещение указанной территории посторонними лицами, кроме спецперсонала, ввоз и вывоз всех видов животных, кормов, молока, а также стрижку, сбор пуха, шерсти и прочие действия в отношении восприимчивых к заболеванию животных.