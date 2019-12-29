Находившегося в федеральном розыске вора задержали в Пскове

12:59, 29 декабря 2019, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.



28 декабря около 10:20 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в магазине на улице Народной сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы отправились на место происшествия и задержали 21-летнего молодого человека, который украл из торгового зала продукты.

При установлении его личности выяснилось, что нарушитель находится в федеральном розыске за преступления, предусмотренные статьей 158 УК РФ (кража). Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.