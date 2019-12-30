Медики сообщили о характере травм у пассажиров попавшего в ДТП автобуса из Белоруссии

09:11, 30 декабря 2019, ПАИ

16 человек обратили за медицинской помощью после ДТП, произошедшего в Псковской области 30 декабря. Около 2:50 у деревни Подборовье Псковского района автобус NEOPLAN съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, автобус совершал рейс из Минска в Санкт-Петербург, в салоне находились 50 пассажиров, четверо из них - дети.

Среди пострадавших трое детей, все - девочки. Возраст пострадавших - 9, 11 и 13 лет.

Все пострадавшие были госпитализированы. Медики уточнили, что среди полученных пассажирами травм, в основном, ушибы грудных клеток, ушибы головы, переломы ключиц.

Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. На момент ДТП, по данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», данный участок дороги был обработан смесями против гололеда.