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Медики сообщили о характере травм у пассажиров попавшего в ДТП автобуса из Белоруссии

Рейсовый автобус Минск-Санкт-Петербург попал в ДТП под Псковом. Фото: УМВД России по Псковской области.

16 человек обратили за медицинской помощью после ДТП, произошедшего в Псковской области 30 декабря. Около 2:50 у деревни Подборовье Псковского района автобус NEOPLAN съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, автобус совершал рейс из Минска в Санкт-Петербург, в салоне находились 50 пассажиров, четверо из них - дети. 

Среди пострадавших трое детей, все - девочки. Возраст пострадавших - 9, 11 и 13 лет. 

Все пострадавшие были госпитализированы. Медики уточнили, что среди полученных пассажирами травм, в основном, ушибы грудных клеток, ушибы головы, переломы ключиц.

Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. На момент ДТП, по данным  ФКУ Упрдор «Северо-Запад», данный участок дороги был обработан смесями против гололеда. 

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