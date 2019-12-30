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Попавшие в аварию под Псковом жители Минска ехали на экскурсию в Санкт-Петербург

В ДТП под Псковом пострадали 16 граждан Белоруссии. Фото: УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Р23 (Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь) внесло изменения в планы 50 жителей Белоруссии. Все они ехали в Санкт-Петербург на экскурсию. Однако 30 декабря около 2:50 на 269 километре автодороги (в районе деревни Подборовье в Псковском районе) автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по псковской области.

Травмы получили 16 человек, трое из них — девочки 9, 11, 13 лет.

Основные травмы, по словам медиков, - ушибы и переломы. Погибших нет.

На данный момент все пострадавшие доставлены в медучреждения Пскова, остальные пассажиры размещены в пункте временного пребывания, решением администрации региона его развернули в отеле «Балтхаус» в Пскове.

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