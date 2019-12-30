Более килограмма наркотиков изъяли в Псковской области

11:26, 30 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области полицейские из незаконного оборота изъяли более килограмма наркотиков синтетического происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, полицейские провели личный досмотр 31-летнего великолучанина, подозреваемого в сбыте наркотиков. У него были изъяты более 60 граммов синтетических наркотиков, а в машине были обнаружены ещё около 500 граммов наркотиков. Выяснилось также, что мужчина является оптовым курьером-закладчиком и использует для этих незаконных целей интернет-магазин.

Кроме того, оперативники смогли установить адреса мест тайников-закладок с наркотиками в Псковской области и ряде других регионов. В результате осмотра этих хранилищ стражи порядка обнаружили 27 закладок с наркотиками, в том числе изъяли более 300 граммов оптовых закладок наркотиков. Всего из незаконного оборота было изъято более одного килограмма синтетических наркотиков, что составляет свыше 3 тысяч разовых доз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.