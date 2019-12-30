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Общество

Вера Емельянова: Включение псковских храмов в список ЮНЕСКО - важнейшее достижение Псковской области

Включение десяти псковских храмов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - важнейшее достижение для Псковской области: людей, кто создавал это наследие, кто сберегал его и продолжил работу по его увековечиванию. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на конференции «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО» в проектном офисе «Команда 2018» 30 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Вера Емельянова поблагодарила всех, кто участвовал в процессе включения псковских памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она подчеркнула, что теперь перед властями Псковской области, культурными деятелями, общественниками и местными жителями стоит задача воспользоваться этим решением, и благодаря ему сделать Псков ещё «краше и моложе» «Мы ещё находимся только в начале пути, и нам многое ещё предстоит сделать», - отметила вице-губернатор. В частности, по её словам, необходимо подготовиться к вручению сертификата ЮНЕСКО, а также продумать и создать памятный знак к этому событию.

7 июля 2019 года в Баку на 43-й сессии комитета Всемирного наследия была одобрена заявка Псковской области о включении 10 объектов в список ЮНЕСКО. В их числе: собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (Собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.

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