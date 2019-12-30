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Общество

Член академии архитектурного наследия: Включение псковских памятников в список ЮНЕСКО - залог сохранения нашего бесценного сокровища

Включение десяти псковских храмов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - залог сохранения нашего бесценного сокровища. Об этом заявил действительный член академии архитектурного наследия Игорь Лагунин на конференции «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО» в проектном офисе «Команда 2018» 30 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Игорь Лагунин рассказал присутствующим об истории пути псковской номинации до включения десяти памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Путь к псковской номинации был тернист и долог, а началось всё ещё в 1992 году», - заметил он и рассказал о всех этапах этого пути.

Действительный член академии архитектурного наследия подчеркнул, что Псков - бесценное сокровище для России, потому что практически нигде нет такого исторического единства памятников и ландшафта. По его словам, если памятники лишены древних ландшафтов и застройки, то теряется историческое единство, которое является одним из важных компонентов культурных объектов. Он подчеркнул, что включение псковских храмов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО позволит сохранить бесценное сокровище Пскова на долгие годы вперёд. 

Десять псковских храмов были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года. 

В ближайшее время в Пскове установят специальный памятный знак в честь этого события. Площадку для его размещения и эскизные наброски согласуют с жителями города. 

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