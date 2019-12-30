И. о. руководителя комитета по туризму Псковской области: Объекты ЮНЕСКО притягивают платежеспособных туристов

16:16, 30 декабря 2019, ПАИ

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО притягивают американцев и европейцев - самых платежеспособных туристов. Увеличение потока таких туристов, благодаря включению десяти псковских памятников в список ЮНЕСКО, значительно пополнит бюджеты Пскова и региона. Об этом заявила исполняющая обязанности председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова на конференция «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО» в проектном офисе «Команда 2018» 30 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Качнова отметила, что для иностранных туристов уже подготовлены буклеты по посещению псковских объектов ЮНЕСКО. Они будут выпущены в начале нового туристического сезона. При этом она подчеркнула, что Псков и регион будут презентованы на выставках в Таллине, Берлине и Москве, где представители Псковской области будут призывать приезжать жителей всех государств в Псков и область. И. о. руководителя профильного комитета отметила, что включение псковских памятников в список ЮНЕСКО - большое событие для региона, которое позволит показать Псков в мировом пространстве туризма и пополнить бюджеты города и области, а также развивать большой культурный потенциал, который есть у Пскова и региона.

Кроме того, Ольга Качнова подчеркнула, что включение псковских храмов стало важнейшим мотивационным фактором для дальнейшего развития туризма. Она сообщила, что Псковскую область ежегодно посещает 400 тысяч туристов, без учёта паломников, а также тех граждан, которые останавливаются в гостинице или снимают квартиры посуточно. При этом она отметила, что выросло количество туристов, которые стали останавливаться в Псковской области на большее количество дней и ночей. По её мнению, это подтверждает, что Псковской области есть что показать, и туристы хотят приезжать сюда и это изучать.