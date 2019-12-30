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Общество

Упрдор «Северо-Запад»: Сопутствующих совершению ДТП с белорусским автобусом условий на псковской дороге не зафиксировано

Опрокинувшийся автобус NEOPLAN под Псковом. Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Дорожных условий, сопутствующих совершению ДТП с белорусским автобусом на трассе Р-23 под Псковом 30 декабря, не зафиксировано. Как сообщили Псковскому агентству информации в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», это следует из акта обследования дорожных условий на месте аварии.

Автобус NEOPLAN следовал из Минска в Санкт-Петербург, в салоне находились 50 пассажиров (граждан Белоруссии). Около 2:50 30 декабря на 269-м километре трассы Р-23 в районе деревни Подборовье Псковского района автобус опрокинулся в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 24 человека.

В указанном акте отмечается, что проезжая часть на месте ДТП была мокрой, обработанной противогололедными материалами, зимней скользкости не зафиксировано, претензий к дорожным службам не поступило. Акт подписали представители обслуживающей дорогу подрядной организации и сотрудники ГИБДД.

Для родственников пострадавших открыта горячая линия.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил усилить меры безопасности при организации пассажирских перевозок зимой. Отмечается, что особое внимание уделят автобусным перевозкам детей. 

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