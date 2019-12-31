Две пострадавшие в ДТП под Псковом белорусские девочка и женщина возвращаются домой

11:31, 31 декабря 2019, ПАИ

Девочка и женщина из Белоруссии, которые пострадали в ДТП под Псковом при опрокидывании автобуса в кювет, отправляются домой. Как пишет Интерфакс-Запад, вчера одну из пострадавших девочек забрала из больницы бабушка, а 31 декабря лечебное учреждение покидает взрослая женщина.

Авария произошла около 2:50 30 декабря на 269-м километре трассы Р-23 в районе деревни Подборовье Псковского района – автобус NEOPLAN, перевозивший из Минска в Санкт-Петербург 50 пассажиров, опрокинулся в кювет. Пострадали 24 человека.

Для родственников пострадавших открыта горячая линия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку УМВД России по Псковской области и областное СУ СК России.