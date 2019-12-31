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Общество

Две пострадавшие в ДТП под Псковом белорусские девочка и женщина возвращаются домой

Девочка и женщина из Белоруссии, которые пострадали в ДТП под Псковом при опрокидывании автобуса в кювет, отправляются домой. Как пишет Интерфакс-Запад, вчера одну из пострадавших девочек забрала из больницы бабушка, а 31 декабря лечебное учреждение покидает взрослая женщина.

Авария произошла около 2:50 30 декабря на 269-м километре трассы Р-23 в районе деревни Подборовье Псковского района – автобус NEOPLAN, перевозивший из Минска в Санкт-Петербург 50 пассажиров, опрокинулся в кювет. Пострадали 24 человека.

Для родственников пострадавших открыта горячая линия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку УМВД России по Псковской области и областное СУ СК России. 

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Упрдор «Северо-Запад»: Сопутствующих совершению ДТП с белорусским автобусом условий на псковской дороге не зафиксировано Для родственников пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом открыта горячая линия Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с белорусским автобусом под Псковом По поручению губернатора в Псковской области усилят контроль за пассажирскими перевозками Количество пострадавших в ДТП с автобусом из Белоруссии выросло до 24 человек Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом Попавшие в аварию под Псковом жители Минска ехали на экскурсию в Санкт-Петербург Медики сообщили о характере травм у пассажиров попавшего в ДТП автобуса из Белоруссии
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