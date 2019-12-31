Центр Пскова будет закрыт для движения автомобилей в новогоднюю ночь

13:38, 31 декабря 2019, ПАИ

УМВД России по Псковской области введет запрет на движение транспортных средств в центре Пскова в новогоднюю ночь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Так, с 0:15 до 5:00 1-го января автомобили не смогут проехать по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова.

Для объезда предлагаются улицы Карла Маркса (движение от Летнего сада), Максима Горького и мост имени 50-летия Октября.

До 17:00 31-го декабря действует запрет на движение автомобилей по улице Пушкина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ленина (объезд – улица Некрасова).

Новогодний салют в Пскове начнется в 3:00 1-го января. Откуда лучше смотреть фейерверк, читайте здесь>>>