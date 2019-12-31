Псковское агентство информации поздравляет своих читателей с Новым годом

22:01, 31 декабря 2019, ПАИ

Редакция Псковского агентства информации поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом.

Год уходящий был пестрым - в ленте новостей нашлось место печальным известиям и радостным событиям, произошли кадровые перестановки на разных уровнях, были сданы различные объекты, начаты стройки и ремонты, значимые для Псковской области, состоялись Ганзейские дни, в высокий уровень проведения которых многие не верили. Все это было, и календарь пора перелистнуть.

Пусть 2020-й год станет добрым и внимательным к каждому из вас. Мы искренне желаем большого количества позитивных новостей в ваших лентах - пусть в жизни у вас и у друзей происходят только приятные события, только радостные поводы для встреч. Пусть в социальных сетях вместо грустных картинок и статусов об одиночестве появляются яркие фотографии с друзьями, с детьми, с родителями. Любите и будьте любимы. Чем больше хороших новостей в жизни каждого из наших читателей, тем больше позитива в ленте Псковского агентства информации.

Мы любим вас!

До встречи в Новом году!