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Происшествия

Около 6 центнеров деликатесов изъяли у нарушителей на границе России, Латвии и Эстонии

Около 660 кг готовой мясной, рыбной и молочной продукции изъяли у граждан, пересекающих границу России с Латвией и Эстонией в 2019 году. Вся продукция, как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, провозилась в ручной клади или в багаже. Причиной изъятия послужило нарушение правил, действующих на территории Евразийского экономического союза, - запрещен ввоз в Российскую Федерацию продуктов массой боле 5 кг на человека без заводской упаковки, без ветеринарных сертификатов и разрешений Россельхознадзора.

В перечень изъятых попали 53 партии продуктов животного происхождения. Кроме того, были изъяты корма для животных, 1400 штук лекарственных средств для ветеринарного применения. 

«Чаще всего с нарушениями ветеринарного законодательства на территорию Российской Федерации пытались ввезти продукты питания, мясные деликатесы, свежую и копчёную рыбу, произведённые предприятиями Нидерландов, Франции, Дании, Италии, Польши, Сербии, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран.  Вся указанная продукция животного происхождения была возвращена на сопредельные территории», - сообщили в ведомстве.

Еще одно нарушение – провоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Речь идет о растениях и семенах. Таких в 2019 году было более 110 попыток.  «На границе с Эстонией, Латвией и Белоруссией государственными инспекторами изъята подкарантинная продукция в количестве более 4,5 тонн и 420 штук», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Везти пытались яблоки, апельсины, мандарины, виноград, хурму, репчатый лук, картофель, редьку, морковь, томаты, укроп, базилик, саженцы декоративных растений, елей, туй, крокуса, подснежников, горшечные растения, рассаду цветочных культур, семена газонных трав, а также почву и пиломатериалы. «Вся указанная продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение», - добавили в ведовстве.

В отношении нарушителей были составлены протоколы и возбуждены об административном правонарушении.    

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