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В Минске из реки вытащили сумку с останками человека

В Минске (Белоруссия) расследуют детали преступления, жертвой в котором стала неизвестная женщина. Ее останки нашли в спортивной сумке, вытащенной из реки Свислочь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МВД Ольгу Чемоданову.

В полицию о находке сообщили сотрудники коммунальной службы, именно они и вытащили сумку из воды. Внутри оказались части тела, по результатам экспертизы установлено, что они принадлежали женщине. Начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян пояснил, что в настоящее время возбуждено уголовное дело. Проведена проверка на соответствие примет находящихся в розыске женщин, совпадений нет.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге был задержан историк Олег Соколов при попытке избавиться от рюкзака, в котором находились останки убитой им студентки.

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