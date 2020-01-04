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Общество

Концерт хора имени Пятницкого прошёл в виртуальном зале Острова

50 жителей Острова стали зрителями концерта государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, который состоялся 3 января в новом виртуальном концертном зале города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Концерт проходил бесплатно. В его рамках ансамбль самобытных солистов в записи исполнил для островичей целый ряд русских народных песен, которые представляют собой взаимосвязь певческих, музыкальных и танцевальных традиций разных областей России с современными тенденциями развития сценического народного искусства.

По словам председателя комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Островского района Маргариты Хажмуратовой, для жителей Острова этот концерт стал интересным и необычным событием. «Выступление ансамбля всем понравилось. В дальнейшем планируем ежемесячно организовывать показы различных концертных программ как в режиме онлайн, так и в записи. К мероприятиям постараемся приобщать как можно больше молодежи города и района», - подчеркнула она.

В ноябре 2019 года на базе Островской детской школы искусств в рамках нацпроекта «Культура» открылся виртуальный зал. В этом году аналогичные площадки откроются на базе Пыталовского досугового объединения и центральной районной библиотеки – структурного подразделения МБУК Невельского района «Культура и досуг». После их открытия в Псковской области будут работать шесть концертных залов: в Пыталово, Невеле, Острове, Великих Луках, в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств.

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