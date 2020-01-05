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Общество

Теплая погода и осадки ожидаются в Пскове на предстоящей неделе

Фото Дарьи Хватковой

Температура выше нуля и осадки ожидаются на предстоящей неделе в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос».

Так, 6 января (понедельник) температура поднимется от -5°C до +2°C, будет переменная облачность с снегом. Скорость ветра – 11 м/с.

7 января (вторник) термометры покажут от +2°C до +4°C. На улице будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью не выше 9 м/с.

Фото Дарьи Хватковой

8 января (среда) ожидается пасмурная погода с небольшим дождем, температура – от +2°C до +5°C. Прогнозируется усиление ветра до 18 м/с.

9 января (четверг) температура поднимется от +2°C до +°6°C. Не исключаются переменная область и небольшой дождь. Скорость ветра – до 17 м/с.

Фото Дарьи Хватковой

10 января (пятница) термометры покажут от +1°C до +2°C. Ожидаются переменная облачность, осадки в виде снега с дождем. Скорость ветра снизится до 12 м/с.

11 января (суббота) прогнозируется похолодание – от -1°C до +1°C. Пройдет небольшой снег, скорость ветра составит 14 м/с.

12 января (воскресенье) температура поднимется от 0°C до +3°C. Осадки не ожидаются, будет облачно, скорость ветра – 10 м/с.

В результате теплой зимы в Псковской области расцвели цветы и проросли грибы.  

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